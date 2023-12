Quotidiani sportivi, le prime pagine: l’Inter vince a Napoli, ma …

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Napoli-Inter, big match della 14^ giornata della Serie A 2023-2024 terminato 0-3 per i nerazzurri. Sblocca il risultato Hakan Çalhanoğlu, raddoppia Nicolò Barella, chiude Marcus Thuram. Con questo successo, l'Inter torna in vetta alla classifica del campionato, a + 2 sulla Juventus. Il Napoli, fermato da un Yann Sommer in grande serata, protesta però contro il direttore di gara Davide Massa per l'arbitraggio. Ieri, al termine di Sassuolo-Roma 1-2, partita che rilancia le ambizioni dei giallorossi in ottica Champions League, il tecnico dei capitolini, José Mourinho, ha rilasciato un'intervista post-partita, l'unica, in portoghese anziché in italiano per protestare contro quanto accaduto il giorno della vigilia e per l'indagine aperta su di lui per le dichiarazioni in conferenza stampa. In casa Juve uno dei protagonisti è Federico Gatti e la 'rosea' lo fa conoscere meglio ai suoi lettori; chiosa con la presentazione di Torino-Atalanta, 'Monday Night' di stasera sotto la Mole.