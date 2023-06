Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, sogno d’oro”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 4 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Torino-Inter, partita dell'ultima giornata della Serie A 2022-2023 terminata 0-1 con il gol di Marcelo Brozović. Undicesima vittoria nelle ultime dodici gare di campionato per i nerazzurri di Simone Inzaghi che, dunque, si preparano nel migliore dei modi per la finale di Champions League di sabato prossimo a Istanbul contro il Manchester City.