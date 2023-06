Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter, Napoli, Juventus e Ibra

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del tentativo di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, di strappare Roberto Mancini alla panchina della Nazionale Italiana per farne il sostituto di Luciano Spalletti. Il quale oggi, con la sfida delle ore 18:30 al 'Maradona' contro la Sampdoria, saluterà il pubblico campano. Celebrazioni anche per Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A 2022-2023. Si parla, poi, degli anticipi di ieri. L'Inter, in forma Champions, ha vinto 0-1 sul campo del Torino con un gol di Marcelo Brozović: i nerazzurri arrivano nelle migliori condizioni psico-fisiche alla finale di sabato prossimo contro il Manchester City a Istanbul. Seconda in classifica, però, finisce la Lazio, che è passata 0-2 sul campo dell'Empoli grazie ai gol di Alessio Romagnoli e Luis Alberto. Ieri, a Trigoria, i Friedkin hanno incontrato José Mourinho e la squadra giallorossa: ringraziamenti, nonostante la sconfitta in finale di Europa League e la volontà di non rompere con l'allenatore portoghese. Intanto, stasera, Roma-Spezia, Udinese-Juventus e Milan-Verona saranno partite importanti per decidere la volata europea e la lotta salvezza. In Serie B, 0-0 tra Parma e Cagliari: i sardi di Claudio Ranieri sfideranno il Bari nella finale playoff per tornare nella massima serie.