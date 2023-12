Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Prima la Signora”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 2 dicembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Serie A. Colpo della Juventus che vince nel recupero contro il Monza e vola prima in classifica. In alto spazio al Milan. Oggi il Frosinone con l'emergenza in difesa. Sul mercato si puntano David e Kiwior. A destra la super sfida tra Napoli e Inter. In basso si chiude col Tennis e la rinascita di Nadal. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.