Probabili formazioni Milan-Frosinone: Simic o Theo? I dubbi di Pioli

Nella giornata di oggi, sabato 02 dicembre , alle ore 20:45 , il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare il Frosinone di Eusebio Di Francesco. I rossoneri dovranno portare a casa i tre punti per ripartire dopo il ko di Champions. Ecco le probabili formazioni delle due squadre, riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

Per Pioli e il Milan, si legge, scenario complesso specialmente in attacco: Giroud squalificato, Leao e Okafor infortunati. I rossoneri saranno costretti ad affidarsi al tridente che ha battuto la Fiorentina, con Chukwueze e Pulisic esterni alti e Jovic centravanti. Camarda dovrebbe di nuovo partire in panchina. La giovane punta resta la prima alternativa offensiva dalla panchina. A centrocampo torna Musah con Reijnders eLoftus-Cheek. Bennacer torna in panchina. In difesa i veri dubbi: con Thiaw fuori potrebbe partire Simic da titolare, ma sarebbe stato provato anche Theo Hernandez da centrale.