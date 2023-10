Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Chi li prende?”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 2 ottobre 2023. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 2 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter e Milan. Le squadre di Milano, infatti, sono in vetta alla classifica della Serie A con 18 punti a testa, a +4 sulle dirette inseguitrici. Lautaro Martínez re dei bomber, il mercato estivo del Diavolo dà i suoi frutti: c'è aria di 'Scudetto alla milanese'.