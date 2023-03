Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan e Inter, stadio sprint”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle ultime novità sul nuovo stadio per Milan e Inter . Due impianti sportivi separati, non più uno unico come da progetto originario del 2019 . Ieri Gerry Cardinale , proprietario del club rossonero, ha incontrato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala , e il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana . Il Diavolo vuole realizzare lo stadio nell'area dell' Ippodromo La Maura .

I nerazzurri, invece, hanno l'ok dai Comuni di Assago e Rozzano per l'area del Forum. In alto, sotto la testata, si parla di José Mourinho, allenatore della Roma squalificato per due giornate in campionato dopo l'espulsione rimediata in occasione della sconfitta di Cremona. L'unico modo che ha per restare nella Capitale anche l'anno venturo è quello di qualificarsi in Champions League.