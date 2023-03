Quotidiani sportivi, le prime pagine: stadio, Mourinho e Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 2 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 2 marzo 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle ultime novità sul nuovo stadio per Milan e Inter. Due impianti sportivi separati, non più uno unico come da progetto originario del 2019. Ieri Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, ha incontrato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il Diavolo vuole realizzare lo stadio nell'area dell'Ippodromo La Maura. I nerazzurri, invece, hanno l'ok dai Comuni di Assago e Rozzano per l'area del Forum. In alto, sotto la testata, si parla di José Mourinho, allenatore della Roma squalificato per due giornate in campionato dopo l'espulsione rimediata in occasione della sconfitta di Cremona. L'unico modo che ha per restare nella Capitale anche l'anno venturo è quello di qualificarsi in Champions League. Lo stesso obiettivo, però, ce l'ha anche la Juventus di Massimiliano Allegri: a maggior ragione ora che ha ritrovato Paul Pogba.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 2 marzo 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della squalifica per due giornate inflitta a José Mourinho in seguito all'espulsione rimediata in avvio di ripresa di Cremonese-Roma, ultimo turno di Serie A. La Procura Federale ascolterà sia il tecnico giallorosso sia l'arbitro Marco Serra, che era il quarto uomo della sfida, accusato dall'allenatore portoghese di averlo istigato e di avergli riferito frasi sulle quali non avrebbe potuto soprassedere. Il quotidiano romano prende una posizione, schierandosi al fianco della Roma nel ricorso. Si parla, poi, di Napoli-Lazio, anticipo della 25^ giornata di campionato in programma domani sera, con il ritorno di Maurizio Sarri, oggi tecnico biancoceleste, in quello che fu il suo stadio. Analisi, poi, sulla Juventus di Massimiliano Allegri che, con il recupero di Paul Pogba, punta alla rimonta in classifica ed al quarto posto - valevole per la qualificazione in Champions League - che oggi dista 10 punti.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 2 marzo 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la richiesta della Juventus al Collegio di Garanzia del CONI. La società di Corso Galileo Ferraris chiede che le siano restituiti i 15 punti di penalizzazione inflittigli in questa stagione di Serie A poiché, a suo dire, la sentenza sulle plusvalenze sarebbe ingiusta. Intanto, con Paul Pogba tornato finalmente in campo, i bianconeri sognano la rimonta in classifica anche da -15. Questa sera all'Allianz Stadium, c'è l'andata della finale di Coppa Italia di Serie C tra la Juventus Next Gen e il Vicenza. Prevista la presenza di 20mila spettatori! Grande imbarazzo, in casa Torino, tra il Presidente Urbano Cairo e l'allenatore Ivan Jurić dopo lo sfogo del tecnico croato in seguito alla sconfitta nel derby. Si analizza, poi, la squalifica di due turni rifilata a José Mourinho, allenatore della Roma, per l'ultima espulsione rimediata a Cremona con tutte le polemiche conseguite. Per concludere, secondo il quotidiano torinese tira una brutta aria in casa Inter tra tribunali per il Presidente Steven Zhang e sponsor in fuga.

