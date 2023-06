Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, batti un (gran) colpo”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 1° giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del calciomercato del Milan. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha chiesto rinforzi ed ai rossoneri serve qualità. In arrivo Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) e Daichi Kamada (Eintracht Francoforte), ma non può bastare.