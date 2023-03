Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegria Juve. Milan, Leao non firma”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 1° marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby della Mole tra Juventus e Torino . Hanno vinto i bianconeri, 4-2 , al termine di una partita bellissima, ricca di capovolgimenti di fronte. Ai granata Yann Karamoh e Antonio Sanabria hanno risposto, nel primo tempo, Juan Cuadrado e Danilo .

In alto, sotto la testata, si parla del nuovo stadio dell'Inter: i nerazzurri avrebbero deciso di costruirlo, da soli, ad Assago, nella zona del Forum. In casa Milan, invece, si pone l'accento su Rafael Leão: l'attaccante portoghese è in crisi e non firma il rinnovo del contratto. Bel problema. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).