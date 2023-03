Quotidiani sportivi, le prime pagine: la Juve vince il derby della Mole

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 1° marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 1° marzo 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby della Mole tra Juventus e Torino. Hanno vinto i bianconeri, 4-2, al termine di una partita bellissima, ricca di capovolgimenti di fronte. Ai granata Yann Karamoh e Antonio Sanabria hanno risposto, nel primo tempo, Juan Cuadrado e Danilo. Quindi, nella ripresa, l'allungo juventino con il gol dell'ex Gleison Bremer e quello di Adrien Rabiot. Il tecnico della 'Vecchia Signora', Massimiliano Allegri, ha ottenuto le risposte che si aspettava. Nell'altro posticipo della 24^ giornata di Serie A, invece, Cremonese-Roma 2-1: i giallorossi falliscono l'aggancio al secondo posto in classifica, con José Mourinho - furioso - espulso a inizio secondo tempo. In alto, sotto la testata, si parla del nuovo stadio dell'Inter: i nerazzurri avrebbero deciso di costruirlo, da soli, ad Assago, nella zona del Forum. In casa Milan, invece, si pone l'accento su Rafael Leão: l'attaccante portoghese è in crisi e non firma il rinnovo del contratto. Bel problema.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 1° marzo 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della prova di forza della Juventus di Massimiliano Allegri che, nel derby della Mole disputato ieri sera all'Allianz Stadium contro il Torino, ha vinto in rimonta 4-2. I bianconeri, che hanno ritrovato, nella ripresa, anche Paul Pogba, sarebbero secondi in classifica da soli, in Serie A, se non ci fosse la penalizzazione di 15 punti. Tonfo, invece, della Roma, battuta 2-1 sul campo della Cremonese. L'allenatore dei giallorossi, José Mourinho, ha incassato un'espulsione in avvio di ripresa ed è furioso: minaccia azioni legali verso il quarto uomo. Capolavoro, come evidente, di Luciano Spalletti al Napoli. Non soltanto gli Azzurri si avviano a vincere il 3° Scudetto della loro storia con una marcia sublime e inarrestabile, ma, di fatto, in questa stagione hanno anche moltiplicato il valore patrimoniale degli elementi della sua rosa. Chiosa con l'Inter: il tecnico Simone Inzaghi, infatti, è alle strette. Il suo destino è legato alla qualificazione alla prossima Champions League.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 1° marzo 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del successo in rimonta, 4-2, della Juventus nel derby della Mole contro il Torino. I bianconeri, come di consueto (o quasi) si sono aggiudicati la stracittadina contro i granata, combattivi stavolta come non mai. Toro avanti prima con Yann Karamoh, poi con Antonio Sanabria e ripreso due volte, nel primo tempo, prima da Juan Cuadrado, poi da Danilo. Nel secondo tempo, quindi, l'allungo bianconero con la rete dell'ex Gleison Bremer e, successivamente, con il guizzo di Adrien Rabiot. Caso Nemanja Radonjić: entrato in campo al 60', uscito al 74' con il tecnico Ivan Jurić furioso per il suo approccio alla gara. A Cremona la Roma di José Mourinho ha perso, 2-1, fallendo l'aggancio al secondo posto in classifica. Il tecnico giallorosso, furioso, ha minacciato azioni legali verso il quarto uomo per la sua espulsione lanciando accuse di complotto. Per concludere, la resa di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano: lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro non lo vogliono né Milan né Inter. Entrambi i club sono destinati a farsi uno stadio da soli.

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!