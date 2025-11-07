Pianeta Milan
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 7 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 7 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter. Il tecnico Cristian Chivu scuote i nerazzurri: contro Hellas Verona in Serie A e Kairat Almaty in Champions League, infatti, ha visto superficialità e troppi blackout. Per lo Scudetto serve ben altro.

In alto, sotto la testata, la presentazione del derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma domani alle ore 18:00 all'Allianz Stadium, nelle parole di due sicuri protagonisti: Andrea Cambiaso per i bianconeri e Cesare Casadei per i granata. Alle ore 20:45, invece, ci sarà Parma-Milan, con i rossoneri che recupereranno (per la panchina) Christian Pulisic.

Spazio, poi, al commento dei risultati delle italiane in Europa e Conference League: 0-0 per il Bologna in casa contro il Brann, mentre la Roma passa (2-0) sul campo dei Rangers Glasgow con i gol di Matías Soulé e Lorenzo Pellegrini. K.o., invece, 1-2, la Fiorentina nel finale sul campo del Mainz: oggi arriva il nuovo allenatore, Paolo Vanoli.

