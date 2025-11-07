In alto, sotto la testata, la presentazione del derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma domani alle ore 18:00 all'Allianz Stadium, nelle parole di due sicuri protagonisti: Andrea Cambiaso per i bianconeri e Cesare Casadei per i granata. Alle ore 20:45, invece, ci sarà Parma-Milan, con i rossoneri che recupereranno (per la panchina) Christian Pulisic.
Spazio, poi, al commento dei risultati delle italiane in Europa e Conference League: 0-0 per il Bologna in casa contro il Brann, mentre la Roma passa (2-0) sul campo dei Rangers Glasgow con i gol di Matías Soulé e Lorenzo Pellegrini. K.o., invece, 1-2, la Fiorentina nel finale sul campo del Mainz: oggi arriva il nuovo allenatore, Paolo Vanoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA