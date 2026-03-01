PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan d’assalto in attesa del derby. A un passo André”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan d’assalto in attesa del derby. A un passo André”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Milan d'assalto in attesa del derby. A un passo André'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica primo marzo 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica primo marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con al vittoria dell'Inter contro il Genoa. Dimarco piede d'oro. La Juve rischia di più della Roma. Lukaku gol e lacrime. Milan d'assalto in attesa del derby. A un passo André. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

