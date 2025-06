Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 26 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Kenan Yıldız, attaccante turco della Juventus, che sogna di ripercorrere in bianconero le orme - vincenti - di Alessandro Del Piero. In alto, sotto la testata, si parla dell'Inter che, dopo Ange-Yoan Bonny del Parma, vuole anche Rasmus Højlund del Manchester United per rinforzare il proprio attacco in questo calciomercato estivo.