Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan a tutta su Xhaka”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 13 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter. Con l'arrivo in panchina di Cristian Chivu, infatti, si va verso la conferma in nerazzurro del classe 1999, contrariamente alle previsioni iniziali.