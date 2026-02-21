Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lautaro nel derby è dura”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 21 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con le Olimpiadi: "Siamo da 10". Inter, Pio con Thuram per scappare. Lautaro nel derby è dura. Svolta Spalletti: "Firmo subito". Niente grazia per Kalulu. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
