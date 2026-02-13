Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 13 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Il Milan all'assalto con Nkunku"
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 13 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con le Olimpiadi e l'impresa della Brignone. Spazio anche al calcio: Tutte le rivalità di Inter-Juventus. Il Milan all'assalto con Nkunku prova a spaventare Chivu. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
