Il dato statistico, evidenziato da 'Tuttosport', non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni. La media punti nelle 11 partite contro Inter, Napoli, Juventus, Roma, Como, Atalanta, Lazio, Udinese e Bologna (sia andata sia ritorno) è impressionante. Si tratta di 2.45 punti a partita, per un totale di 27 punti su 33 disponibili. Un ritmo che, se fosse stato mantenuto anche nelle 12 partite giocate con le squadre della parte medio-bassa della classifica, avrebbe lanciato il Milan ben in vetta al campionato. Perché con queste altre squadre, la media punti per partita scende a 1.92, per 23 punti conquistati.