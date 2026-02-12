Il dato statistico, evidenziato da 'Tuttosport', non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni. La media punti nelle 11 partite contro Inter, Napoli, Juventus, Roma, Como, Atalanta, Lazio, Udinese e Bologna (sia andata sia ritorno) è impressionante. Si tratta di 2.45 punti a partita, per un totale di 27 punti su 33 disponibili. Un ritmo che, se fosse stato mantenuto anche nelle 12 partite giocate con le squadre della parte medio-bassa della classifica, avrebbe lanciato il Milan ben in vetta al campionato. Perché con queste altre squadre, la media punti per partita scende a 1.92, per 23 punti conquistati.
Ecco perché Pisa-Milan di domani sera è un esame importante per il Diavolo di Allegri, che dovrà poi recuperare il successivo mercoledì la partita interna contro il Como. Allegri sa benissimo che i rossoneri dovranno disputare la partita perfetta per vincere in casa del Pisa. Che è ultimo in classifica pari merito con l'Hellas Verona ma con voglia di lottare fino alla fine per centrare una salvezza. Missione che, ad oggi, sembra davvero improbabile. Se il Milan di Allegri vorrà continuare la sua marcia verso un posto nella prossima Champions League e continuare a sognare di vincere lo Scudetto, non potrà esimersi dal cogliere tre punti in Toscana.
