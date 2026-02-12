Pianeta Milan
Domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena' di Pisa, il Milan di Massimiliano Allegri ha intenzione di fare bottino pieno. Sono già troppi i punti persi per strada in Serie A contro le squadre cosiddette 'medio-piccole'
Daniele Triolo 

Domani sera, alla 'Cetilar Arena' di Pisa, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena contro i nerazzurri di Oscar Hiljemark per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026 con un unico obiettivo: la vittoria. Come sottolineato da 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, c'è un Milan che ha un tipo di rendimento contro le squadre della prima parte della classifica (dalla 1^ alla 10^ posizione). E poi un altro Milan che, invece, zoppica troppo contro le squadre della seconda parte della graduatoria (dalla 11^ alla 20^ posizione).

Milan, a Pisa una gara da vincere ad ogni costo

Vero che il Milan di Allegri non perde in campionato dal 23 agosto scorso (1-2 contro la Cremonese a 'San Siro') che viene da 22 risultati utili consecutivi in campionato (14 vittorie e 8 pareggi). Ma è altrettanto vero che anche all'interno della striscia utile i rossoneri hanno perso molti punti contro le cosiddette 'medio-piccole'. Come ad esempio - dopo il passo falso totale contro i grigiorossi - in occasione dei pareggi contro Pisa all'andata, Parma e Sassuolo.

Il dato statistico, evidenziato da 'Tuttosport', non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni. La media punti nelle 11 partite contro Inter, Napoli, Juventus, Roma, Como, Atalanta, Lazio, Udinese e Bologna (sia andata sia ritorno) è impressionante. Si tratta di 2.45 punti a partita, per un totale di 27 punti su 33 disponibili. Un ritmo che, se fosse stato mantenuto anche nelle 12 partite giocate con le squadre della parte medio-bassa della classifica, avrebbe lanciato il Milan ben in vetta al campionato. Perché con queste altre squadre, la media punti per partita scende a 1.92, per 23 punti conquistati.

Ecco perché Pisa-Milan di domani sera è un esame importante per il Diavolo di Allegri, che dovrà poi recuperare il successivo mercoledì la partita interna contro il Como. Allegri sa benissimo che i rossoneri dovranno disputare la partita perfetta per vincere in casa del Pisa. Che è ultimo in classifica pari merito con l'Hellas Verona ma con voglia di lottare fino alla fine per centrare una salvezza. Missione che, ad oggi, sembra davvero improbabile. Se il Milan di Allegri vorrà continuare la sua marcia verso un posto nella prossima Champions League e continuare a sognare di vincere lo Scudetto, non potrà esimersi dal cogliere tre punti in Toscana.

