Capello: “Il Milan sta crescendo. Fossi in Allegri oltre alla Champions penserei …”

Fabio Capello, storico ex tecnico del Milan degli anni '90, ha voluto spendere alcune parole sulla lotta scudetto, lanciando un messaggio proprio a Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri...
Fabio Capello, storico ex tecnico del Milan degli anni '90, ha voluto spendere alcune parole sulla lotta scudetto nelle colonne de 'La Gazzetta dello Sport'. Secondo quando riferito dall'ex tecnico rossonero, la squadra di Massimiliano Allegri è quella da tenere d'occhio per alcuni motivi: sono i più vicini in classifica e stanno crescendo sempre di più.

Ma non è tutto. Capello ha voluto lanciare anche un messaggio per il tecnico livornese: secondo l'ex allenatore, Allegri, oltre alla Champions, dovrebbe fare un pensierino legato allo scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole in merito.

"Tutti pensano che l’Inter sia favorita. Per come gioca e per come riesce ad affrontare tutte le partite con grande qualità, in primis, e massima concentrazione, ma ci sono ancora le coppe per i nerazzurri, a differenza per esempio di Napoli e Milan. Non è un dettaglio. La rosa di Chivu è indubbiamente molto buona e i suoi giocatori performano sempre, compresi quelli che vengono schierati quando la partita e più semplice e il tecnico fa turnover: questo significa che l’allenatore è entrato nella testa dei suoi.

Tra le inseguitrici terrei d’occhio i rossoneri, in particolare: sono i più vicini in classifica, stanno crescendo e stanno mostrando ottime cose. Massimiliano Allegri dichiara giustamente di pensare alla Champions League però credo che, considerando le prossime partite in programma, se fossi in lui un pensierino all’inseguimento dei cugini lo farei. L’incidenza delle coppe può diventare molto importante, anche se adesso Chivu sta pure recuperando dei calciatori fondamentali dopo aver superato molto bene le difficoltà dovute alle loro assenze".

