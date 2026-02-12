"Tra le inseguitrici terrei d'occhio il Milan ..."

"Tutti pensano che l’Inter sia favorita. Per come gioca e per come riesce ad affrontare tutte le partite con grande qualità, in primis, e massima concentrazione, ma ci sono ancora le coppe per i nerazzurri, a differenza per esempio di Napoli e Milan. Non è un dettaglio. La rosa di Chivu è indubbiamente molto buona e i suoi giocatori performano sempre, compresi quelli che vengono schierati quando la partita e più semplice e il tecnico fa turnover: questo significa che l’allenatore è entrato nella testa dei suoi.