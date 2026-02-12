Pianeta Milan
Allegri, ritorno alle origini: Pisa-Milan chiude il cerchio del livornese

Per Massimiliano Allegri tutto è iniziato all'Arena Garibaldi: prima da calciatore, poi da allenatore, Max torna a Pisa...
Alessia Scataglini
Per Massimiliano Allegri tutto è iniziato all'Arena Garibaldi, oggi ribattezzata per ragioni di sponsorizzazione, ma rimasta per Allegri lo stadio della prima volta. In quell'11 giugno del 1989, l'avversario dei nerazzurri era proprio il Milan di Arrigo Sacchi, fresco di vittoria della Coppa dei Campioni vinta contro la Steaua Bucarest a Barcellona, stessa squadra che, il 14 giugno, avrebbe alzato al cielo la Supercoppa Italiana contro la Sampdoria.

Da calciatore ad allenatore: Allegri rincontra il Pisa

Allegri, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, non aveva neanche 22 anni: in carriera aveva collezionato solamente quattro stagioni al Cuoiopelli (interregionale) e tre stagioni in C1 con il Livorno, gli mancava, perciò, l'esordio nella massima categoria. A due minuti dalla fine, Allegri entrò in campo al posto di Nicola Martini, in un Pisa che era già matematicamente retrocesso. A dargli questa soddisfazione fu  Lamberto Giorgis, terzo allenatore della stagione del Pisa dopo Bruno Bolchi e Luca Giannini. Il risultato? 2-0 per il Milan con doppietta di un certo Marco Van Basten.

Allegri è già tornato a Pisa come avversario, all'epoca del Grosseto, in C1: il 10 settembre del 2006 pareggiò a reti inviolate e, nel suo staff, c'erano già Marco Landucci, Simone Folletti ed Emilio Doveri. Domani sera, invece, Allegri tornerà a Pisa da avversario per la prima volta in Serie A. Sarà proprio come chiudere un cerchio. Perché? Rispetto a 37 anni fa, Allegri ha vinto (come allenatore) ben 6 scudetti, altri 8 trofei tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana, raggiungendo anche due finali di Champions League.

Stavolta sarà seduto i  panchina, mentre all'epoca , anche se solo per pochi minuti, fu uno dei protagonisti del match. Contro i nerazzurri Allegri ha all'attivo solo una sconfitta, risalente al 24 ottobre 2005, e un pareggio (quello del 2006 già citato sopra). Stavolta Allegri è alla ricerca dei 3 punti per sfatare anche un vero e proprio tabù contro la sua ex squadra, facendo recuperare anche punti al diavolo, accorciando la distanza con l'Inter.

