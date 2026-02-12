Allegri è già tornato a Pisa come avversario, all'epoca del Grosseto, in C1: il 10 settembre del 2006 pareggiò a reti inviolate e, nel suo staff, c'erano già Marco Landucci, Simone Folletti ed Emilio Doveri . Domani sera, invece, Allegri tornerà a Pisa da avversario per la prima volta in Serie A. Sarà proprio come chiudere un cerchio. Perché? Rispetto a 37 anni fa, Allegri ha vinto (come allenatore) ben 6 scudetti, altri 8 trofei tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana , raggiungendo anche due finali di Champions League.

Stavolta sarà seduto i panchina, mentre all'epoca , anche se solo per pochi minuti, fu uno dei protagonisti del match. Contro i nerazzurri Allegri ha all'attivo solo una sconfitta, risalente al 24 ottobre 2005, e un pareggio (quello del 2006 già citato sopra). Stavolta Allegri è alla ricerca dei 3 punti per sfatare anche un vero e proprio tabù contro la sua ex squadra, facendo recuperare anche punti al diavolo, accorciando la distanza con l'Inter.