Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegri prepara un Milan sprint”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 28 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan e, in particolare, della volontà di Massimiliano Allegri di aggredire, sin da subito, il campionato di Serie A con una partenza ottimale, all'insegna della tattica e dell'intensità. Intervista esclusiva a Samuele Ricci, secondo cui il primo obiettivo stagionale è andare in Champions League.