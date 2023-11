Prima pagina Corriere dello Sport: “Quasi Napoli”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 30 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Real Madrid-Napoli, partita della 5^ giornata del Gruppo C della Champions League 2023-2024 terminata 4-2 al 'Bernabéu' per i padroni di casa. Gli azzurri di Walter Mazzarri hanno tenuto testa ai 'Blancos' di Carlo Ancelotti per tutto il match, salvo poi crollare all'84' incassando due gol in dieci minuti. Gli ottavi di finale, ad ogni modo, sono vicini.