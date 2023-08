Prima pagina Corriere dello Sport: “Gigantesco”

Spazio, poi, anche a Cagliari-Inter 0-2 ed alla seconda vittoria nerazzurra in campionato (stavolta firmata da Denzel Dumfries e Lautaro Martínez) ed allo stop di due mesi inflitto all'arbitro Marco Di Bello per i disastri combinati in Juventus-Bologna 1-1 a sfavore della squadra rossoblu. Contratto fino al 2027 per Roberto Mancini in qualità di Commissario Tecnico dell'Arabia Saudita.