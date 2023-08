Prima pagina Corriere dello Sport: “Niente Di Bello”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 28 agosto 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 28 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Bologna 1-1 dell'Allianz Stadium, reti di Lewis Ferguson e Dušan Vlahović. In particolare, il quotidiano romano - con un eloquente gioco di parole nel titolo - condanna l'operato dell'arbitro Marco Di Bello e del V.A.R. sull'episodio del clamoroso calcio di rigore negato ai rossoblu di Thiago Motta.