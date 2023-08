Quotidiani sportivi, le prime pagine: brusca frenata della Juventus

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando la seconda rete in due partite per Dušan Vlahović, centravanti della Juventus. Ieri sera, con il gol nel finale di Juventus-Bologna, ha evitato ai bianconeri una sconfitta interna nella seconda giornata di campionato. Secondo il quotidiano torinese manca un calcio di rigore per parte, ma le proteste ospiti per il loro penalty scatenano la furia di Massimiliano Allegri. Retroscena: il Chelsea avrebbe richiamato la Juve per lo scambio tra Vlahović e Romelu Lukaku. Ma il belga, ormai è diretto verso la Roma. Nella Capitale vince, ma contro la la Lazio, il Genoa di Alberto Gilardino: basta un gol di Mateo Retegui, il primo in campionato, a far capitolare i biancocelesti di Maurizio Sarri, ancora fermi a zero punti dopo due gare in Serie A. Il Torino è da rianimare: servono Musa Barrow e almeno altri due rinforzi ai granata di Ivan Jurić.