Prima pagina Corriere dello Sport: “Marotta: ‘Inzaghi, si può fare di più'”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 28 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Giuseppe Marotta , amministratore delegato dell' Inter , sul lavoro di Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri. Il dirigente ha chiamato l'allenatore a dare di più. Ha anche chiarito la questione relativa alla possibile permanenza di Romelu Lukaku a Milano : il centravanti belga tornerà al Chelsea per fine prestito. Poi, eventualmente, i club rinegozieranno un altro affare.

Un gol di Luis Alberto permette alla Lazio di battere per 1-0 in casa la Sampdoria mentre la Fiorentina vince facile (0-3) in casa dell'Hellas Verona. Mentre l'irresistibile Napoli di Luciano Spalletti risulta essere la miglior squadra nei Top 5 campionati europei, oggi la Serie A manderà in archivio la sua 24^ giornata.