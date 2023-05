Prima pagina Corriere dello Sport: “Pronto, Luis, vieni a Napoli?”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 27 maggio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 27 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della possibilità che Luis Enrique diventi il nuovo allenatore del Napoli. Il Presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, chiama direttamente il tecnico spagnolo per anticipare la concorrenza del PSG. Le alternative sono Thiago Motta (Bologna) e Vincenzo Italiano (Fiorentina).