Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve-Milan e il tecnico del Napoli

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della possibilità che Luis Enrique diventi il nuovo allenatore del Napoli . Il Presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis , chiama direttamente il tecnico spagnolo per anticipare la concorrenza del PSG . Le alternative sono Thiago Motta ( Bologna ) e Vincenzo Italiano ( Fiorentina ). Intanto, Luciano Spalletti , che lascerà i campani e si fermerà per un anno sabbatico, si è tatuato sul braccio lo Scudetto appena vinto. Quindi, spazio alle partite di campionato: oggi, alle ore 18:00 , ecco Fiorentina-Roma , con le squadre che avranno la testa alle finali di Conference ed Europa League . Alle ore 20:45 , invece, sarà la volta di Inter-Atalanta : basta un punto, ai nerazzurri d i Simone Inzaghi , per festeggiare l'aritmetica conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League . Infine, domani sera, stessa ora, il big match Juventus-Milan . I bianconeri di Massimiliano Allegri vogliono chiudere la stagione 'anomala' con due vittorie, mentre i rossoneri di Stefano Pioli cercheranno il pass per la Champions. Marcus Thuram piace al Diavolo.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Si dà ampio spazio alle opinioni di Vittorio Feltri, Massimo Gramellini, José Mourinho e Francesco Graziani. Tutti censurano la punizione inflitta ai bianconeri sul campo (10 punti di penalizzazione) per le infrazioni amministrative. In alto, sotto la testata, si parla di Spezia-Torino, sfida di oggi pomeriggio alle ore 15:00, vitale per le ambizioni di salvezza dei liguri e di Europa per i granata. Perr Schuurs, difensore olandese del Toro, vuole restare e ha detto di no alle offerte giuntegli dalla Premier League. Il tecnico dei piemontesi, Ivan Jurić, ha chiesto alla sua società il riscatto di Nikola Vlašić e Aleksey Miranchuk. Stasera, alle ore 20:45, si disputerà Inter-Atalanta: osservato speciale del match sarà Giorgio Scalvini, che piace ai nerazzurri di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Per lui, 'crash test' contro Romelu Lukaku. Chiosa con il futuro societario della Sampdoria e con il Südtirol che, battendo la Reggina, ha conquistato la semifinale dei playoff di Serie B.