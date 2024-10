Prima pagina Corriere dello Sport: “Guida a Inter-Juventus”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 25 ottobre 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 25 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' apre con il big match tra Inter e Juventus che andrà in scena nel fine settimana e che potrebbe dire molto del momento di forma delle due squadre in ottica classifica. Spazio anche al rinvio di Bologna-Milan per il problema viabilità e ai successi di Roma, Fiorentina e Lazio tra Europa League e Conference League. Nella parte bassa, infine, si parla dell'addio di Roberto Mancini da CT dell'Arabia Saudita.