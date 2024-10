Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter-Juventus e Ibrahimovic

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 25 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' apre con il Milan e in modo particolare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milanello, con tanto di colloquio con diversi giocatori, in particolare Rafael Leao, per spronarlo. Nella parte bassa spazio anche ai successi di Roma, Lazio e Fiorentina tra Europa League e Conference League. Oltre al Torino che si affida a Tonny Sanabria per battere il Como. Si parla poi anche dell'addio di Roberto Mancini alla Nazionale dell'Arabia Saudita.