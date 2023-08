Prima pagina Corriere dello Sport: “Lukaku, salvali tu”

Il Napoli lavora per il raddoppio dello stipendio di Khvicha Kvaratskehlia in fase di rinnovo del suo contratto: a fronte di una richiesta di 5 milioni di euro netti a stagione da parte del georgiano, il Presidente Aurelio De Laurentiis medita di presentare una proposta di 3,5 milioni di euro netti all'anno bonus compresi. Vedremo l'esito della trattativa.

L'Inter è pronta a cedere Joaquín 'Tucu' Correa all'Olympique Marsiglia ed a riaccogliere Alexis Sánchez dopo una stagione. La Fiorentina, invece, giocherà stasera, alle ore 19:00, in casa del Rapid Vienna l'andata dello spareggio per accedere ai gironi della Conference League 2023-2024. Il tecnico viola, Vincenzo Italiano, suona la carica. Il tutto mentre il club rifiuta 45 milioni di euro dal Brentford per Nico González.