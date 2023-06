Prima pagina Corriere dello Sport: “Colpo Inter, arriva Thuram”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 24 giugno 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 24 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la scelta di Marcus Thuram: tra PSG, RB Lipsia e Milan, che se lo contendevano da giorni, alla fine l'attaccante francese ha scelto ... l'Inter. I nerazzurri hanno ottenuto il sì del giocatore in regime di svincolo dal Borussia Mönchengladbach, contratto da 5,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2028.