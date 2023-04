Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, ci sei”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 24 aprile 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 24 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il countdown Scudetto per la capolista del campionato. Ieri sera, all'Allianz Stadium, Juventus-Napoli è terminata 0-1 con un guizzo di Giacomo 'Jack' Raspadori al 93'.

Domenica prossima gli azzurri potrebbero festeggiare il titolo davanti alla tv qualora la Lazio (oggi a -17) non vincesse a 'San Siro' contro l'Inter nel 'lunch match' del 32° turno di Serie A.

Vittorie importanti, in ottica Champions, per la stessa Inter, passata 0-3 ad Empoli con Romelu Lukaku autore di due gol e un assist e per il Milan che, a 'San Siro', ha fatto fuori il Lecce con un doppietta di Rafael Leão. Stasera, alle ore 20:45, al 'Gewiss Stadium' intrigante sfida tra Atalanta e Roma per un posto nella prossima Champions League.

Sarà fermato, invece, l'arbitro Davide Ghersini per gli errori commessi in Lazio-Torino 0-1 dello stadio 'Olimpico'. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

