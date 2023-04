Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli a un passo dallo Scudetto

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 24 aprile 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gli azzurri hanno vinto 0-1 in casa della Juventus con un gol di Giacomo 'Jack' Raspadori al 93': la furia di Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, fa da contraltare al giubilo di quello partenopeo. In alto, sotto la testata, si parla della corsa per un posto in Champions League. Non falliscono né l'Inter né il Milan in questo weekend di Serie A. Rotondo successo, 0-3, dei nerazzurri ad Empoli con due gol ed un assist per il ritrovato Romelu Lukaku. Doppietta, nel 2-0 di 'San Siro' contro il Lecce, anche per lo scatenato Rafael Leão in casa rossonera. Presentazione, quindi, del 'Monday Night' della 31^ giornata di campionato, Atalanta-Roma, sfida interessantissima per le prime posizioni della classifica.

Ieri sera, all'Allianz Stadium, Juventus-Napoli è terminata 0-1 con un guizzo di Giacomo 'Jack' Raspadori al 93'. Domenica prossima gli azzurri potrebbero festeggiare il titolo davanti alla tv qualora la Lazio (oggi a -17) non vincesse a 'San Siro' contro l'Inter nel 'lunch match' del 32° turno di Serie A. Vittorie importanti, in ottica Champions, per la stessa Inter, passata 0-3 ad Empoli con Romelu Lukaku autore di due gol e un assist e per il Milan che, a 'San Siro', ha fatto fuori il Lecce con un doppietta di Rafael Leão. Stasera, alle ore 20:45, al 'Gewiss Stadium' intrigante sfida tra Atalanta e Roma per un posto nella prossima Champions League. Sarà fermato, invece, l'arbitro Davide Ghersini per gli errori commessi in Lazio-Torino 0-1 dello stadio 'Olimpico'.

Sconfitta per i bianconeri di Massimiliano Allegri, 0-1 all'Allianz Stadium, per un gol di Giacomo 'Jack' Raspadori al 93'. La Juve, però, protesta per l'annullamento del precedente gol di Ángel Di María sul punteggio ancora di parità. Accese polemiche, però, anche per un pugno rifilato da Federico Gatti, difensore juventino, al georgiano Khvicha Kvaratskehlia, non sanzionato con l'espulsione né dall'arbitro né dal V.A.R.. In Lazio-Torino di sabato, insulti razzisti all'indirizzo dell'attaccante granata Yann Karamoh, che ieri, sui social, ha denunciato tutto il proprio sdegno. Chiosa con Empoli-Inter 0-3 e Milan-Lecce 2-0 in zona Champions: straordinari Romelu Lukaku (due gol e un assist) e Rafael Leão (doppietta).