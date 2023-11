Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve no stress”

Il vantaggio di Massimiliano Allegri nei confronti del collega Simone Inzaghi , infatti, è che i giocatori della 'Vecchia Signora' sono rimasti in campo, complessivamente, per 928' contro i 1.841' dei nerazzurri. L'ex arbitro Paolo Casarin lancia una crociata sul quotidiano romano: "Basta con tutti i 'rigorini' assegnati". Lo ascolteranno?

Lionel Messi accusa le autorità e le istituzioni per quanto accaduto in Brasile-Argentina delle qualificazioni Mondiali: gli scontri tra la Polizia e i tifosi ospiti ha rischiato di trasformarsi in una strage. Chiosa, poi, con la suggestione della Lazio per il calciomercato di gennaio: riportare Lorenzo Insigne a lavorare con Maurizio Sarri. Affare possibile, però, soltanto se l'ex Napoli lasciasse Toronto in prestito o da svincolato.