Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter Scudetto all’84%”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 22 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle probabilità che l'Inter di Simone Inzaghi metta le mani sullo Scudetto, che sarebbe il 20° della sua storia, quello della seconda stella. L'algoritmo che, un anno fa, diede il titolo al Napoli non ha dubbi: nerazzurri da tricolore all'84%.