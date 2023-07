Prima pagina Corriere dello Sport: “Osi a oltranza”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 21 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della trattativa tra il Napoli e Victor Osimhen per il rinnovo del contratto del centravanti nigeriano. Oggi, a Dimaro, nel ritiro degli azzurri secondo incontro tra il club e l'entourage del capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie A. I nodi? Ingaggio e clausola rescissoria. Per Aurelio De Laurentiis, Presidente dei campani, infatti, Osimhen vale 200 milioni di euro.