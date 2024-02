Prima pagina Corriere dello Sport: Inter di forza sull’Atlético

Decide una rete di Marko Arnautovic al 79' in una gara dominata dai nerazzurri al di là del risultato striminzito. Avvenuta, tra l'altro, in un giorno triste per l'universo interista. In mattinata, infatti, era scomparso Andreas Brehme, ex terzino sinistro della squadra che, nel 1989, con Giovanni Trapattoni in panchina, vinse lo Scudetto dei record. Infarto a 63 anni.