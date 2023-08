Prima pagina Corriere dello Sport: “Subito padroni”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 20 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Victor Osimhen e Lautaro Martínez, subito padroni in occasione delle prime partite del campionato di Serie A 2023-2024. Doppietta sia per il nigeriano in Frosinone-Napoli 1-3 sia dell'argentino in Inter-Monza 2-0.