Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lautaro, Osimhen, addio a Mazzone

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 2-0 dell' Inter contro il Monza nella partita che ha inaugurato la Serie A 2023-2024 per i nerazzurri di Simone Inzaghi . Doppietta decisiva del solito Lautaro Martínez . Il tecnico, però, vuole rinforzi in difesa: c'è il sì di Benjamin Pavard , il Bayern Monaco lo lascerà andare? Nel pomeriggio c'era stata un'altra doppietta di lusso, quella di Victor Osimhen in Frosinone-Napoli 1-3 : il bomber nigeriano ha anche rilasciato, al termine del match, importanti dichiarazioni sul rinnovo del suo contratto con gli azzurri. Stasera, ore 20:45 , c'è Udinese-Juventus e Massimiliano Allegri , tecnico bianconero, proporrà Federico Chiesa in coppia con Dušan Vlahović ; panchina per il recuperato Paul Pogba . Domani sera, invece, alla stessa ora, spazio a Bologna-Milan : l'allenatore rossonero Stefano Pioli lancerà Christian Pulisic con Olivier Giroud e Rafael Leão . Lacrime e cordoglio per la scomparsa di Carlo Mazzone .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Victor Osimhen e Lautaro Martínez, subito padroni in occasione delle prime partite del campionato di Serie A 2023-2024. Doppietta sia per il nigeriano in Frosinone-Napoli 1-3 sia dell'argentino in Inter-Monza 2-0. I due bomber si sono presi la scena in una giornata che ha visto anche un roboante 1-4 in Genoa-Fiorentina a 'Marassi'. Il mondo del calcio, intanto, piange la dipartita di Carlo Mazzone: è morto a 86 anni il tecnico amato da tutti. Aveva totalizzato ben 792 panchine in Serie A, lanciato Francesco Totti, scoperto Andrea Pirlo in cabina di regia, valorizzato nuovamente Roberto Baggio sul viale del tramonto. Personaggio schietto, simpatico e travolgente: mancherà. Sul fronte mercato, la sua Roma stringe i tempi per prendere un centravanti: in attesa della sfida di questo pomeriggio, ore 18:30, contro la Salernitana allo stadio 'Olimpico', i giallorossi trovano l'accordo per l'Atalanta per il colombiano Duván Zapata.