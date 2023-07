Prima pagina Corriere dello Sport: “Via al domino”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 20 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'imminente domino degli attaccanti che sta per scatenarsi nel calciomercato estivo. Harry Kane va verso il Bayern Monaco, quindi Dušan Vlahović 'vede' il PSG e la Juventus 'scalda' Romelu Lukaku, attualmente tra gli esuberi al Chelsea, ma che non vede l'ora di iniziare a lavorare con Massimiliano Allegri in bianconero.