Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lukaku e il valzer delle punte

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, classe 1993, di fatto è rimasto solo. La Juventus frena sul suo acquisto, al Chelsea è un emarginato. Lui lancia nuovamente segnali all'Inter che, però, ora non lo vuole più. Un ex centrocampista di Roma e Juventus, Miralem Pjanić, in un'esclusiva alla 'rosea' non lo considera un big. E spiega come, secondo lui, Lukaku non valga, per esempio, Gonzalo Higuaín ed anche come attualmente sia meglio Dušan Vlahović di lui. L'Inter, intanto, stringe per i tempi per Yann Sommer del Bayern Monaco: vuole portarlo con sé in tournée. Novità interessanti di calciomercato in casa Milan: in dirittura d'arrivo il doppio colpo dal Villarreal. In rossonero dovrebbero finire Samuel Chukwueze a titolo definitivo e Arnaut Danjuma in prestito.