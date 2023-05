Prima pagina Corriere dello Sport: “La vogliono fuori”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 20 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Continuano i guai, infatti, per il club di Corso Galileo Ferraris. Lunedì arriverà la sentenza sulla penalizzazione da scontare per il processo plusvalenze (sarà riformulato l'iniziale -15), ma è già arrivato un secondo deferimento, relativo all'inchiesta stipendi, con processo sportivo a giugno. E i bianconeri rischiano di prendere un'altra penalizzazione, da scontare forse nella stagione 2023-2024.