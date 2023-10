Prima pagina Corriere dello Sport: “E adesso preghiamo”

Gli Europei 2024 in Germania, ora, sono a rischio per l'Italia del Commissario Tecnico Luciano Spalletti: serviranno due vittorie, contro Macedonia del Nord in casa e Ucraina in trasferta, nelle gare del prossimo mese di novembre, per assicurarsi un posto nella manifestazione.

Per lo scandalo delle scommesse su piattaforme illegali, il quotidiano romano evidenzia come Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, abbia patteggiato. Ha ottenuto 7 mesi di squalifica dalle competizioni sportive più 5 mesi nei quali potrà giocare, ma 'sotto riabilitazione'.

E non si mette bene la situazione per Sandro Tonali, ex Milan oggi al Newcastle. La buona notizia, per i club di Serie A, è che il Decreto Crescita, di fatto cancellato dalla nuova manovra del Governo, resterà in vigore nel mondo del calcio: le società, pertanto, continueranno a godere delle agevolazioni fiscali ingaggiando calciatori dall'estero.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023

