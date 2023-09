Prima pagina Corriere dello Sport: “Estasi Mou”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 18 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'estasi di José Mourinho, allenatore della Roma, per lo spettacolo offerto ieri sera in campo dai suoi giocatori. Allo stadio 'Olimpico', infatti, netto 7-0 dei giallorossi contro l'Empoli di Paolo Zanetti ultimo nella classifica del campionato. A segno, con una doppietta, Paulo Dybala. Primi gol con la maglia della Roma, poi, anche per Renato Sanches e Romelu Lukaku.