Quotidiani sportivi, le prime pagine: duello Inter-Juve e super Roma

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, dà spazio alle interviste in esclusiva con Cesare Prandelli e Aldo Serena. Sia l'ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana sia l'ex centravanti di tante squadre in Serie A concordano su un punto. Ovvero che la Juventus possa essere l'anti-Inter, in questo campionato, grazie alla sua coppia d'attacco composta da Dušan Vlahović e Federico Chiesa, entrambi a segno nel 3-1 di sabato pomeriggio all'Allianz Stadium contro la Lazio. Intanto, l'agente del bomber serbo è a Torino per parlare di rinnovo del contratto per il suo assistito. Spazio, poi, al 7-0 con il quale la Roma ha battuto in casa l'Empoli (doppietta per Paulo Dybala e prima rete in giallorosso per Romelu Lukaku) ed alla presentazione di Salernitana-Torino di oggi pomeriggio. Il tecnico granata, Ivan Jurić, avvisa tutti: vuole una stagione di alto profilo.