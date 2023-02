Prima pagina Corriere dello Sport: “Napoli, i marziani”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 18 febbraio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, sabato 18 febbraio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei 'marziani' del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, ha vinto 0-2 in casa del Sassuolo, ieri sera, nell'anticipo della 23^ giornata di Serie A disputato al 'Mapei Stadium'. Reti di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen già nel primo tempo.

Gli azzurri, ora, sono a +18 sull'Inter. Non ci sono più aggettivi per descrivere la marcia dei partenopei, che stanno facendo il vuoto in campionato: 20 vittorie su 23 partite, di cui 10 in trasferta. Le altre possono solo accontentarsi di guadagnare un posto in Champions League.

Oggi, alle ore 18:00, all'U-Power Stadium, si disputerà Monza-Milan e sul quotidiano romano ci sono le parole di Silvio Berlusconi, patron dei brianzoli ed ex proprietario dei rossoneri per oltre trent'anni: una gara sicuramente speciale per lui e per Adriano Galliani. Compie dieci anni alla presidenza del CONI, infine, Giovanni Malagò. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

