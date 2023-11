Prima pagina Corriere dello Sport: “Niente scherzi”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 17 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha chiesto alla nostra Nazionale di non fare scherzi. Stasera, infatti, allo stadio 'Olimpico' di Roma, si disputerà alle ore 20:45 la sfida Italia-Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania.