Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve in marcia”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 17 marzo 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, venerdì 17 marzo 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus che, con il successo esterno maturato ieri sera in Germania contro il Friburgo (0-2), ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno vinto il match grazie a un calcio di rigore di Dušan Vlahović nel primo tempo ed al sigillo di Federico Chiesa nei minuti di recupero.

Passa il turno anche la Roma grazie al pareggio a reti bianche in casa della Real Sociedad. In Conference League una gran bella Fiorentina passeggia (1-4) sul terreno del Sivasspor ed accede ai quarti, mentre si ferma la Lazio, battuta nuovamente (ancora per 2-1) dagli olandesi dell'AZ Alkmaar.

Oggi, dalle ore 12:00, i sorteggi di tutte le competizioni. In Champions League saranno coinvolte tre squadre italiane: Milan, Inter e Napoli. Tra le 8 rimaste, sono quelle che hanno speso di meno. Mentre per gli scontri prima di Napoli-Eintracht è bufera su Aleksander Čeferin, Presidente della UEFA, in Serie A oggi via al 27° turno con due anticipi: Sassuolo-Spezia (ore 18:00) e Atalanta-Empoli (ore 20:45). Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 17 marzo 2023

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!