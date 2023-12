Prima pagina Corriere dello Sport: “Sorpasso falso”

Niente squalifica per José Mourinho: patteggiamento per le frasi contro l'arbitro Matteo Marcenaro prima di Sassuolo-Roma e sarà in panchina, dunque, per Bologna-Roma di domani pomeriggio alle ore 18:00. In Serie B, cade di nuovo il Bari. Il tutto ad un anno esatto dalla scomparsa di Siniša Mihajlović.